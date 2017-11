Cinquanta Sfumature di Rosso, il trailer ufficiale online da oggi: ecco cosa aspettarsi dal terzo e ultimo capitolo

Manca pochissimo all’uscita di Cinquanta Sfumature di Rosso, il terzo e ultimo capitolo (almeno per ora) della saga delle Cinquanta Sfumature. La pellicola, la terza tratta dagli omonimi romanzi della scrittrice E. L. James, arriverà infatti nelle sale l’8 febbraio 2018 così da permettere alle coppie (ma non solo) di poter vedere il film nella giornata di San Valentino. E questa pellicola sembra essere più che mai adatta agli innamorati…

Cosa aspettarsi quindi da Cinquanta Sfumature di Rosso? Per saperlo con precisione non si dovrà fare altro che attendere l’uscita del trailer ufficiale, prevista entro la fine di lunedì 6 novembre. Ad anticiparlo, però, l’ultimo teaser: dal video si possono assaporare solamente alcune scene di quella che sappiamo essere la lune di miele in Europa di Anastasia Steele e Christian Grey che, dopo tante peripezie, riescono a coronare il loro sogno d’amore.

Dai teaser trailer passati, però, è possibile già intravedere anche qualche immagine del matrimonio ma non solo: da ciò che abbiamo potuto apprendere sinora, è chiaro che anche in Cinquanta Sfumature di Rosso non mancheranno scene ricche di passione e ad alto tasso d’erotismo. Nella pellicola anche momenti più “bui”: nei teaser apparsi sinora si possono vedere infatti scene con criminali che tentano di minare e mettere in pericolo da vita dei due amanti che, anche in questo terzo capitolo, verranno interpretati da Dakota Johnson e Jamie Dornan.