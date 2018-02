Cinquanta Sfumature di Rosso, curiosità: le rivelazioni piccanti di Dakota Johnson e Jamie Dornan

E’ uscito nelle sale lo scorso 8 febbraio Cinquanta Sfumature di Rosso, terza e probabilmente ultima pellicola tratta dall’omonima trilogia erotica di E. L. James. Protagonisti del film saranno ancora una volta Dakota Johnson e Jamie Dornan, rispettivamente nei panni di Anastasia Steele e del bellissimo e tenebroso Christian Grey. I due, dopo aver affrontato diversi ostacoli, riusciranno a coronare il loro sogno d’amore e concedersi il tanto desiderato viaggio in Europa.

Trama: Riprendendo il filo rosso degli eventi narrati nei precedenti due film di grande successo del 2015 e del 2017, che nel mondo hanno incassato 950 milioni di dollari, il nuovo capitolo arriverà nelle sale il giorno di San Valentino del 2018. Come per Cinquanta sfumature di nero, anche la regia di Cinquanta sfumature di rosso è stata affidata a James Foley (Fear, House of Cards). Michael De Luca, Dana Brunetti e Marcus Viscidi saranno nuovamente i produttori insieme a E L James, la creatrice di questa saga di straordinario successo mondiale. La sceneggiatura è firmata da Niall Leonard ed è tratta dal romanzo della James.

In occasione dell’uscita di Cinquanta Sfumature di Rosso, Jamie Dornan e Dakota Johnson si sono lasciati andare ad indiscrezioni “piccanti” che raccontano i momenti in cui hanno dovuto girare le scene ad alto tasso d’erotismo presenti nel film. Innanzitutto, l’attore ha voluto precisare che – nonostante quanto si sia detto – non ha voluto girare scene di nudo integrale optando quindi per l’utilizzo di una “borsetta” per coprire le nudità. La sua partner nella pellicola, Dakota Johnson, ha invece raccontato di aver bevuto moltissimo whisky per superare l’imbarazzo: in particolare, l’attrice ha spiegato “Un bicchiere di whisky e mentine. Mentre Jamie faceva le flessioni io me ne stavo lì a bere whisky”.