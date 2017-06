Cinquanta Sfumature di Nero: a Roma in mostra i mille volti della seduzione

In occasione dell’uscita del DVD di “Cinquanta Sfumature di Nero”, a Roma verrà allestita una mostra dedicata ai mille volti della seduzione. La Galleria Vittoria – situata in Via Margutta – ospiterà infatti la mostra “Cinquanta Sfumature d’Arte”, un percorso espositivo alternativo che offre al pubblico la possibilità di ammirare opere d’arte ispirate alla pellicola record d’incassi.

Foto, dipinti e sculture: il mondo dell’arte celebra l’uscita del DVD di Cinquanta Sfumature di Nero con un one day event allestito alla Galleria Vittoria di Via Margutta, storica strada delle gallerie d’arte nel cuore della Città Eterna. L’evento si terrà quindi il 7 giugno 2017, proprio in occasione dell’uscita di “Cinquanta Sfumature di Nero” in DVD, Blu-rayTM e 4K Ultra HD, distribuito da Universal Pictures Home Entertainment Italia.

L’evento – ospitato dalla Galleria Vittoria a partire dalle ore 18 del 7 giugno 2017 – è una “mostra dedicata all’erotismo ma che si concentra sulla figura femminile: forte, decisa, senza vergogna perché sicura di quello che vuole. Trovando nelle opere un forte collegamento a Cinquanta Sfumature di Nero, in cui la protagonista si evolve e diventa “dominatrice” della coppia, non attraverso i gesti ma attraverso le sue decisioni” ha spiegato Tiziana Todi, curatrice della mostra. Per maggiori info, www.galleriavittoria.com.