Cinema più belli (e particolari) del mondo: ecco la top ten

Trascorrere la serata al cinema è uno dei grandi piaceri della vita: le luci soffuse, le storie raccontate ma anche una buona compagnia rendono infatti le sale cinematografiche uno dei luoghi più belli e suggestivi in cui passare il tempo libero. Esistono però delle location da lasciare senza fiato, in grado di esaltare all’ennesima potenza questo genere di esperienza. Qualche esempio?

Vi raccontiamo per immagini i cinema più belli del mondo ma non solo: tra quelli in stile vintage e dal fascino retrò è anche possibile trovare ambienti del tutto inusuali in cui le classiche poltrono vengono sostituite da postazioni galleggianti.