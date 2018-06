Cinecittà World nuova Cine-Piscina: tanti vip al party inaugurale, ecco quando

Cinecittà World nuova Cine-Piscina, esplode l’estate ed è tempo di fare spash! Annotate questa data: 7 luglio 2018, questa la giornata in cui un grande Pool Party inaugurerà la Cine-Piscina, una delle 8 novità 2018 del Parco Divertimenti del Cinema e della TV di Roma. “Prosegue a pieno ritmo il piano di sviluppo di Cinecittà World che ha raggiunto quota 30 attrazioni e 8 spettacoli” – fa sapere l’AD del Parco, Stefano Cigarini – “la Cine-Piscina segue a breve distanza il recente successo della nuova attrazione Jurassic War e precede le altre novità attese da qui al 6 Gennario, termine della stagione”.

Sarà offerto al pubblico un grande specchio d’acqua di 1700 metri quadrati con annessa spiaggia di sabbia, cannoni e giochi d’acqua che attende tutti i giorni i visitatori di Cinecittà World nell’area Sognolabio, dove già sono presenti quattro divertenti attrazioni quali la dispettosa Saltarello, le Bici Volanti per pedalare verso il cielo, le classiche Tazze rotanti e Torremagò, la torre saliscendi per piccoli coraggiosi. Siete pronti? Dal 7 luglio il grande Cinema ora si vede in Piscina: un imponente maxi-schermo fa da cornice alla vasca per proiettare film, spettacoli, programmi e partite di calcio, soprattutto durante i Mondiali di Russia, da gustare al fresco nell’acqua. La Cinepiscina è circondata da centinaia di ombrelloni e lettini a completa disposizione degli ospiti, insieme a spogliatoi, docce, bagni e armadietti dedicati.

Il party di inaugurazione prevede la presenza di molti vip e personaggi noti del mondo dello spettacolo. Il pool party avrà inizio sabato 7 dalle 15 con il DJ live di Radio Crik Crok; per proseguire con i quarti di finale del Mondiale di Russia sul maxischermo. La festa esplode dalle 18 in poi con animazione, musica e balli scatenati in acqua firmati Geghegè: Twist, Rock n’roll ed incursioni nella musica anni 60/70/80. La Dolce Vita è tornata: l’appuntamento è in costume da bagno a Cinecittà World!