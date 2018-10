Cindy Crawford foto senza trucco su Instagram. Bella al naturale e coraggiosa, visti gli insulti arrivati all’indirizzo di Julia Roberts, che per uno scatto che la ritrae con occhialoni da vista e capelli raccolti sui social, l’attrice di fama mondiale è stata letteralmente insultata. E la ex top model, a 52 anni, non teme selfie senza trucchi e senza inganni né eventuali critiche. Migliaia i complimenti ricevuti per la sua immagine senza make up mentre si trova in palestra, in una pausa tra un allenamento e un altro. La bella Cindy è solita postare catti della sua vita quotidiana più semplice, dalle corse in spiaggia ai momenti in famiglia con il marito Rande Gerber e i figli.

Cindy è una delle poche che ha il coraggio di mostrarsi ai follower in versione acqua e sapone, dando di sé l’immagine di una donna ‘normale’, e quindi con qualche difetto. Un’anti diva – lei che invece potrebbe proprio permettersi di esser e fare la diva – che va controtendenza e rifugge le immagini più patinate. Nel caso di Julia Roberts hanno avuto la meglio haters e l’attrice non ha fatto mistero di avere sofferto per le feroci critiche piombatele addosso. “Come invecchi male”, “Sembri un uomo”, le hanno scritto alcuni.

Un altro recente caso era stato quello di Christina Aguilera sull’ultima cover di Paper Magazine, ma in quel caso però c’erano stati tantissimi complimenti. La pop star per quello scatto aveva scelto un ‘makeup effetto no-makeup’, che la faceva sembrare più giovane di dieci anni rispetto ai suoi soliti look da vamp e molto marcati. A 37 anni Christina Agulilera ha infatti due figli e la cover parla di “trasformation”, la bellezza della trasformazione.