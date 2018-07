Chromavis offerte di lavoro 2018: come lavorare nel settore dei cosmetici

Chromavis SpA è un’azienda che sviluppa e produce prodotti per la cura della pelle e il make up. Nata, nel 2008, in seguito alla fusione della Gamma Chroma e della Clavis, oggi fa parte di Fareva Group, Gruppo farmaceutico francese. Chromavis è guidata dall’attuale AD Fabrizio Buscaini. L’azienda aprirà una nuova sede in Lombardia e creerà numerosi posti di lavoro. Si tratta del nuovo headquarter della nota azienda cosmetica, già in costruzione, situato a Offanengo, in provincia di Cremona. L’apertura dello stabilimento avrà una positiva ricaduta occupazionale, dato che si prevedono bene 200 assunzioni di personale.

Chromavis offerte di lavoro in Lombardia

A dare la notizia è il quotidiano La Provincia di Cremona, attraverso un recente articolo dedicato al nuovo stabilimento del Gruppo che è in fase di realizzazione a Offanengo. La società infatti, che produce cosmetici conto terzi, ha deciso di costruire un nuovo quartier generale nel comune lombardo, in cui saranno raggruppati gli uffici e le attività produttive attualmente divisi tra le sedi di Vaiano (Prato), Chieve (Cremona) e Crespiatica (Lodi). La struttura, che sorge su una superficie di 100 mila metri quadri, consentirà alla società, stando alle previsioni aziendali, di raddoppiare il fatturato entro il 2020.

Come candidarsi alle offerte di lavoro Chromavis

Al momento è ancora presto per parlare di candidature. Gli interessati alle future assunzioni Chromavis e alle offerte di lavoro presso l’azienda di make up dovranno attendere la realizzazione della nuova sede e l’apertura della campagna di recruiting