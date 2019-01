Christopher Lambert baby fidanzata: l’attore sex symbol mondiale ha presentato, con lei a Domenica Live, la sua giovane compagna. L’attore francese ospite di Barbara D’Urso, oggi 13 gennaio, ha parlato del suo nuovo amore e lei gli ha fatto una sorpresa inaspettata. Entrato in scena sulle note di “Princes of the Universe”, brano dei Queen nella colonna sonora del film cult “Highlander” di cui è protagonista, l’attore 61enne ha parlato della sua carriera, ricordata con immagini e video, nonché il lancio della fiction “La Dottoressa Giò”, di cui è interprete con Barbara D’Urso di cui è anche grande amico.

Barbara D’Urso ha approfittato dell’occasione per fare un po’ di gossip, facendogli inevitabilmente domande sulla sua vita privata, che ha invano cercato di glissare. La conduttrice ha rimarcato di essere stata lei a fargli conoscere la sua nuova fidanzata e ha aggiunto di non essersi resa conto della storia d’amore che stava nascendo tra loro. Primo matrimonio con Diane Lane, da cui ha divorziato nel 1994, seconde nozze con Jaimyse Haft, con cui la relazione si è conclusa nel 2000, dopo una intensa relazione con Sophie Marceau che non è sfociata in matrimonio, Lambert – amatissimo dalle donne di tutto il mondo – ha iniziato da alcuni mesi una relazione con Camilla Ferranti, 22 anni più giovane di lui, conosciuta sul set de “La dottoressa Giò”.

Mentre parlava l’attore ha visto fare ingresso in studio la sua nuova fidanzata, questa la sorpresa (prevedibilissima) in serbo per lui. E proprio l’ingresso della della sua Camilla è la sorpresa che Barbara D’Urso gli ha dedicato, poi seguita dall’arrivo di tutto il cast della fiction. “È una persona generosa, di grande cuore, mi ha toccato profondamente il cuore e l’anima e per me questa è la cosa più importante”, ha detto l’attore della nuova fidanzata. Tra i vari regali che l’attore ha fatto a Camilla da quando stanno insieme, uno particolarmente significativo: un anello. Si parla già di matrimonio … staremo a vedere quando la coppia convolerà a nozze. Del resto, quanto a Lambert, non c’è due senza tre!