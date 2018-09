Christina Aguilera foto sexy: la cantante 37enne si mostra senza veli e posa per uno shooting molto ‘bollente’. Sotto il cappotto … niente! E’ proprio il caso di dirlo. Christina Aguilera posa senza veli per il magazine Cosmopolitan, che le dedica la cover. Conturbante e seducente, la cantante mostra la sua beltà in un servizio fotografico dove appare in tutto il suo splendore. Di una bellezza naturale – il trucco c’è ma quasi non si vede – e il magnetico viso incorniciato dai capelli biondi sciolti sulle spalle. Non solo foto provocanti, ma anche una lunga intervista in cui la cantante si mette a nudo. Christina Aguilera parla proprio della sua scelta di posare senza trucco anche sulla cover del suo nuovo album “Liberation”: “Voglio mostrare le mie imperfezioni… mi piace affrontare le sfide” e aggiunge: “Amo il corpo femminile e penso che sia qualcosa di cui essere orgogliosi, non qualcosa su cui gli uomini dettino legge…”.

La cantante parla della sua vita sentimentale, ed è chiara in merito: “Non starei mai con un’altra celebrità, basto io”. Già avere a che fare con una celebrità può essere piuttosto complicato, se poi in una coppia sono in due ad essere personaggi famosi, beh, c’è da immaginare che le cose possano complicarsi eccome … Christina Aguilera preferisce quindi legarsi sentimentalmente a persone ‘sconosciute’, non artisti, insomma. Ecco perché il suo attuale fidanzato, Matthew Rutler, è un semplice assistente alla produzione incontrato sul set con cui la storia d’amore va a gonfie vele da otto anni. I due hanno anche una figlia nata nel 2014.

“Ho avuto l’opportunità di stare con delle celebrità ma non è nel mio stile uscire con altre persone dello showbiz”. “Devi avere qualcosa di strano se vuoi fare questo mestiere – ha aggiunto la cantante – del resto anche io ho i miei problemi… Penso di poter riuscire a gestire solo una celebrità nella relazione e quella sono io”.

