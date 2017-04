CHOPARD il lusso a Basilea 2017

Chopard si presenta a Basilea 2017 con L.U.C XP 1860 Officer Haute Horlogerie perfetta in ogni circostanza. Cassa in acciaio, il quadrante satinato verticale argenté con ampi numeri azzurrati e il cinturino in cachemire blu, il nuovo modello L.U.C XP esibisce un’eleganza disinvolta e una forte personalità. Dotato di un movimento automatico ultrapiatto inedito, il calibro 96.53-L con microrotore in tungsteno e tecnologia Twin® a due bariletti, interamente sviluppato e realizzato nei laboratori di Chopard Manufacture a Fleurier, questo segnatempo fa rima con modernità e affidabilità. Il nuovo modello ultrapiatto di Chopard è contemporaneo ed essenziale, ed esibisce un nuovo design. L’orologio risponde ai più alti criteri dell’orologeria, ma con un pizzico di disinvoltura che fa soffiare un vento di modernità sulla Haute Horlogerie di Chopard. Grafico e minimalista sono le caratteristiche del nuovo gioiello di casa Chopard: un quadrante argenté finemente satinato verticale. Indici applicati più sottili. Ampi numeri azzurrati. Lancette dauphine fusée, anch’esse azzurrate. Il nuovo quadrante del L.U.C XP è grafico ed essenziale. La cassa di 40 mm è in acciaio, un materiale resistente e facile da indossare. Il cinturino è in tessuto cachemire blu e foderato in pelle di alligatore marrone, una prima nella collezione L.U.C. Per chi ama variare, il L.U.C XP s’indossa anche con un cinturino in pelle di alligatore blu. Un nuovo design merita un nuovo movimento: infatti i modelli L.U.C XP racchiudono un movimento composto di due bariletti sovrapposti (tecnologia brevettata Twin®) che offre una riserva di carica di 58 ore. Alloggiare un movimento a carica automatica di questo tipo all’interno di una cassa ultrapiatta di 7,20 mm è una prodezza tecnica, resa possibile dall’architettura ingegnosa con microrotore per una migliore visibilità del calibro. Infine, la scelta delle incisioni nere, visibili attraverso il fondello aperto, completa questo orologio moderno e affidabile.