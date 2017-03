Chocol eat alla Rinascente di Milano: maître chocolatier di lusso per una due giorni di cioccolato

Alla Rinascente di Milano arriva Chocol eat: una due giorni dedicata al cioccolato. Venerdì 24 e sabato 25 marzo il pubblico sarà accompagnato alla scoperta del variegato mondo del cioccolato attraverso coinvolgenti educational talk al bar della Rina, mentre al sesto piano maître chocolatier e pasticceri si esibiranno in golosi show cooking, illustrando contemporaneamente la loro personale visione di uno degli alimenti più amati in assoluto. L’evento porterà in scena i brand più esclusivi e i migliori maestri pasticcieri.

Intanto su tutti i piani i marchi simbolo dell’ alta cioccolateria e gli artisti del gusto racconteranno la loro storia e proporranno l’assaggio dei loro prodotti iconici. Sono previsti anche due corsi per bambini al quinto piano dove i più piccoli potranno divertirsi a decorare golosi dolcetti con le loro mani.

Chocol eat è il modo ideale per celebrare l’arrivo della primavera e la voglia che porta con sé di vivere nuove esperienze gourmet. È un’ occasione perfetta anche per prepararsi alla Pasqua, riscoprendo grandi classici e assaporando novità assolute.