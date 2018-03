Chocol Eat 2018: alla Rinascente il protagonista è il cioccolato

Anche quest’anno Rinascente dedica due giorni al cioccolato d’autore con le degustazioni dei migliori marchi. Spazio dunque ai grandi classici e ai prodotti iconici, ma anche alle novità che portano avanti la tradizione cioccolatiera, rielaborandola secondo nuovi gusti e tendenze.

Dato il successo della precedente edizione, quest’anno l’evento coinvolgerà anche il nuovo flagship store di Roma, in via del Tritone, e i negozi di piazza Fiume, Torino e Firenze. Mentre il flagship di Milano Duomo, insieme alle degustazioni, proporrà anche una serie di showcooking. Momenti di grande creatività e coinvolgimento, in cui i migliori Maître Chocolatier mostreranno al pubblico come nascono veri e propri capolavori di gusto.

L’appuntamento è per sabato 24 e domenica 25 marzo: tutti gli avventori avranno quindi l’opportunità di partecipare a due giorni di dolcezza assoluta, dove un assaggio tira l’altro e il variegato mondo del cioccolato si racconta in tutte le sue più esclusive e inaspettate varianti. Sotto il segno di quell’entertainment sorprendente e mai banale in cui Rinascente crede da sempre. Da segnalare che i flagship rimarranno aperti anche durante le vacanze di Pasqua. In particolare:

Pasqua, 1 aprile

Milano Duomo Food Hall 10 -24

Pasquetta, 2 aprile

Milano Duomo store 12-20; Food Hall 10-24

Roma Tritone store e food hall 9.30 -23

Monza/ Torino/Genova 10-20

Padova 10.30-20

Cagliari store 10- 21; Food Hall 11-23

Palermo store 10-20.30; Food Hall 10-23

Firenze 9- 21

Roma Fiume 10- 21

Catania 10- 20