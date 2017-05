Chiostro in Fiera 2017: a Milano torna la mostra mercato di alto artigianato

A Milano torna “Chiostro in Fiera”, una della manifestazioni più attese della stagione che, anno dopo anno, riscuote un sempre maggiore successo di pubblico, allargando il proprio panel di espositori. Allestito nel complesso museale Chiostri di Sant’Eustorgio – uno dei luoghi simbolo della città – l’evento ospiterà 80 donne artigiane, maestre del saper fare con le mani, che proporranno scarpe, gioielli, foulard, borse, arredi da giardino, tessuti e oggetti per la casa, ceramiche, fiori, piante fiorite e aromatiche, specialità gastronomiche del territorio e molto altro.

“Questo evento ci permette di avvicinare grandi e piccoli al mondo dell’agricoltura per dare un contributo concreto come azienda socialmente responsabile. Con www.colturaecultura.it vogliamo essere il punto di riferimento per il mondo della nuova agricoltura, attenta alla salvaguardia dell’ambiente ed alla salute di uomini, piante e animali” ha affermato Daniele Rosa – Head of Communications Bayer in Italia, raccontando i laboratori di “Coltura&Cultura” che si svolgeranno durante la nuova edizione di Chiostro in Fiera che si terrà a Milano dal 19 al 21 maggio 2017.

Chiostro in Fiera 2017 sarà però anche l’occasione di prendere parte a degustazioni, dimostrazioni, workshop di riciclo creativo ma anche di ammirare le collezioni permanenti del complesso museale dei Chiostri di Sant’Eustorgio e la mostra Adrian Paci. The Guardians. Per info e programma completo, www.chiostroinfiera.it.

Photo credit: Chiostro in fiera, Museo Diocesano Carlo Maria Martini di Milano