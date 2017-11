Chibimart Fiera Milano 2017: dal 10 al 13 novembre evento Creazioni Moda Artigiana (FOTO)

Un’ edizione particolarmente ricca ed interessante sarà quella di Chibimart Inverno 2017. Accanto alle

creazioni provenienti da tutto il mondo, ad animare l’appuntamento dedicato alla bigiotteria e agli accessori moda a fieramilanocity dall’10 al 13 novembre, saranno infatti presenti diverse iniziative che offriranno idee e suggerimenti agli operatori in visita.

Protagonisti principali della mostra si confermano gli oggetti più trendy della stagione: dai prodotti made in Italy a quelli più etnici, dagli argenti indiani alle pietre orientali, un’offerta espositiva che propone accessori moda originali e creativi, bigiotteria di tendenza, pietre dure, argenti da indosso. Tra gli eventi invece, una nuova edizione di Creazioni Moda Artigiana, l’importante area realizzata con Eventi Doc di Myriam Vallegra – che dà spazio a moda ed accessori artigianali, ampliando il panorama dell’offerta espositiva proponendo un focus su innovazioni e nuovi trend nel campo dell’artigianato italiano e straniero.

E poi, sempre in collaborazione con Thedecoside – studio di consulenza di strategia marketing e comunicazione – tornano le suggestioni dedicate al visual merchandising. In questa edizione l’area #PackYourXmas proporrà idee e modi per confezionare e personalizzare i doni per il prossimo Natale, utilizzando materiali naturali ed ecosostenibili.

Lo spazio sarà composto da sei isole natalizie, ognuna delle quali dedicata ad un diverso materiale, che presenteranno gioielli e accessori con packaging particolari, in un’ambientazione minimalista ed audace che sottolineerà l’importanza del pacchetto regalo che attira l’attenzione, crea emozione, rafforza e supporta l’immagine dell’oggetto e del suo brand.

All’interno dell’area infine, saranno proposti originali alberi di Natale stampati su pannelli e particolarissimi calendari dell’avvento. Naturalmente spazio anche ai momenti formativi con il format “Te lo dice Tuttepazzeperibijoux” che offre, sia agli operatori in visita che alle aziende espositrici, consulenza personalizzata in merito ai trends attuali, nuovi marchi, concorrenza, idee per il punto vendita. Gli incontri saranno tenuti da

Maria Elena Capelli, cool hunter e autrice del blog Tuttepazzeperibijoux.

La manifestazione conferma infine la formula di successo del cash & carry, che permette agli operatori

in visita poter scegliere e acquistare subito i prodotti selezionati, per poter rifornire in tempo reale i propri negozi con le ultime novità della stagione. Chibimart –anche grazie alla sua collocazione stagionale e alla sua funzione commerciale – è così diventato un appuntamento irrinunciabile di un mercato per sua natura incessantemente creativo.