Chibimart Estate va in scena a fieramilanocity: data e programma

Anche i materiali e le forme, geometriche e ricercate, sono un richiamo alla natura. Le proposte di accessori moda di Chibimart sono tra le più variegate, per i tessuti utilizzati (stoffe damascate, seta, lino, cotone) e i materiali (rame, bronzo, argento ,fino alle ceramiche, alle conchiglie, al legno e alle pietre preziose). Gli accessori sono il prodotto dell’unione tra gusto per l’artigianalità e ricerca della unicità, idonei a rimodularsi con gli abiti o gli altri accessori di stagione. Ma non è finita qui: l’offerta della manifestazione propone un nuovo appuntamento con “Te lo dice Tuttepazzeperibijoux”, lo spazio curato da Maria Elena Capelli, cool hunter e autrice del blog Tuttepazzeperibijoux, che fornisce consulenza agli operatori in visita e alle aziende espositrici su tutte le novità di settore, trends, marchi, concorrenza.

L’evento-mostra infine conferma la consolidata formula ‘cash&carry’, che permette agli operatori in visita di poter scegliere e acquistare subito i prodotti selezionati e ripropone la promozione che consente agli operatori di ricevere, durante i giorni di mostra e previa registrazione sul sito di mostra, un ingresso gratuito per la prossima edizione di HOMI, Satellite Fashion & Jewels (fieramilano, Rho dal 14 al 17 settembre 2018).