Chiara Ferragni sposerà Fedez: ecco l’anello di fidanzamento extra lusso (foto)

Fedez ha rispettato il copione dell’amore social chiedendo la mano alla sua Chiara Ferragni in diretta tv durante il concerto all’Arena di Verona, nell’ambito del Comunisti col Rolex tour. Come vi abbiamo raccontato il rapper ha stupito tutti inginocchiandosi e chiedendo a Chiara di sposarlo sfoderando un anello di fidanzamento. Dopo le lacrime di commozione e avendo incassato il “sì” della fashion blogger la coppia si è dileguata.

A quel punto, come da copione, i social si sono scatenati fra ironie, bacchettate e complimenti ai futuri sposi. Ma si è soprattutto scatenata la corsa alla foto dell’anello di fidanzamento che da oggi la Ferragni sfoggerà. Ovviamente la bionda non ha lesinato scatti, mostrando l’importanza del gioiello.

Come si evince dai primi scatti si tratta di un solitario con il classico diamante montato su una base che parrebbe di oro bianco. Ciò che lo differenzia dai classici di anelli di fidanzamento è senza dubbio la dimensione del prezioso, che è davvero notevole e non passa di certo inosservato. Fedez ha fatto le cose in grande, non c’è che dire.