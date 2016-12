Chiara Ferragni si fionda su Fedez e fa la snob su Sanremo

Conferme, poi smentite, poi la conferma di Conti ospite da Fiorello e infine il lapidario commento della diretta interessata. Quando pareva ormai certa la partecipazione di Chiara Ferragni come valletta a fianco di Carlo Conti a Sanremo ecco come la “Blonde Salade” ha liquidato la faccenda.

“Credo ci siano persone più adatte di me… Ora come ora non sono interessata a questo tipo di esperienza“, così la giovane fashion blogger più potente d’Italia ha liquidato la faccenda. Fra le priorità assolute della ragazza, invece, c’è la relazione con Fedez che viene continuamente esibita come a confermare la loro grande felicità. I due “ragazzi d’oro” non lesinano scatti che li mostrano sempre più vicini.

La Ferragni, che vive tra Milano e Los Angeles, non mancherà ai party più esclusivi natalizi presso la Città degli Angeli, a seguirla il suo Fedez. Nel frattempo sui social della coppia fioccano foto di coccole, baci e siparietti natalizi. Perché l’amore, se non è social, a cosa serve?