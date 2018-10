Chiara Ferragni gossip: la influencer più amata e critica d’Italia spiazza i fan con un post che parla di un argomento che la riguarda molto da vicino, il décolleté. Chiara Ferragni è stata più volte attaccata dagli haters che le rimproverano di non fare ricorso alla chirurgia estetica per aumentare il suo piccolo seno. Forme, minime le sue, considerate dagli odiatori sul web ‘extrasmall’. Stufa di essere punzecchiata i merito, la fashion blogger ha deciso i rispondere loro con una foto ad hoc. Nello scatto apparso su Instagram , infatti, Chiara Ferragni è seduta al tavolo di un fast food, davanti a lei un vassoio con cinque hamburger e un porzione di patatine. La didascalia recita così: “Sì, ho le tett*** piccole, ma ho anche cinque grandi hambuger, così ragazzi potete focalizzarvi su qualcos’altro ed essere più creativi nei commenti”.

La bella Chiara ha lanciato una frecciatina a chi la punzecchia perché ha il seno piccolo, dimostrando di essere sicura i sé, di amare la sua fisicità e di accettarsi e mostrarsi com’è, naturalmente. Il post al veleno agli haters dei mini-décolleté servirà a redarguirli? Lo scatto è diventato virale e in poche ore ha superato i 300mila like! Chi segue i Ferragnez sa bene che in questi giorni si trovano a Los Angeles e che il lavoro si sta tenendo lontani. Chiara ha diversi impegni, come testimoniano diversi video apparsi nelle sue Instagram Stories; Fedez in questi giorni è stato molto impegnato con la registrazione del suo nuovo album, ultimato poche ore fa.

I fan della coppia sono già in allerta perché i neo sposi da un po’ di tempo non pubblicano Stories insieme; la momentanea assenza potrebbe essere dovuta al fatto che entrambi sono da giorni assorbiti dal lavoro. Tutti calmi, dunque, anche se i Ferragnez hanno abituato i follower ad aggiornamenti continui e giornalieri di vita privata sui social, può capitare che per questioni professionali stiano distanti per un po’. Continuano sì a vivere nella stessa casa a Los Angeles, ma forse la frenesia di queste giornate li distoglie dai social …