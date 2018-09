Chiara Ferragni fuori di seno a Parigi: la foto sta facendo il giro del web. Oltre 500mila like per un capezzolo fuoriuscito da una scollatura vertiginosa e che nemmeno si vede perché lei, furbescamente, lo ha coperto con una stellina. Ma tant’è! Questi i numeri che la fashion blogger con uno scatto su Instagram. Nella foto in questione la nota influencer e la modella Emily Ratajkowski posano insieme e la Ferragni è protagonista di un incidente sexy. Le due donne insieme contano oltre 35 milioni milioni di follower: 15 per la moglie di Fedez e 19 per Ratajkowski.

“Nipple came out to say hello to @emrata”, scrive a commento dello scatto in cui è ritratta in posa accanto all’altrettanto bellissima modella Emily Ratajkowski, con lei alla ‘Parigi Fashion Week’. La moglie di Fedez ironizza su Instagram in merito all’incidente sexy che anziché mostrare chissà che di scabroso fa piuttosto lavorare l’immaginazione degli utenti in rete. Filiforme come non mai, la Ferragni si mostra elegantissima con indosso un abito in maglia d colore grigio perla, davvero scollato. Durante lo scatto il capezzolo della Ferragni salta fuori dal vestito e lei ci mette sopra una stellina gialla per ‘censurarlo’.

“Il capezzolo esce per salutare Emily” è il significato della didascalia della foto che, in meno di 24 ore, ha già raccolto oltre mezzo milione di ‘Like’. Tutta colpa dello splendido abito lungo di maglia firmato Jacquemus dal valore di oltre 500 euro, che scivolava giù più del dovuto mentre il fotografo immortalava il momento. Chiara Ferragni ha preso al balzo l’occasione per far parlare di sé senza in realtà mostrare alcuna nudità. Furba, eh? Da vera imprenditrice digitale, la Ferragni ha saputo trarre vantaggio anche da questa ‘gaffe’, pubblicando comunque la foto su Instagram.