Chiara Ferragni seminuda su Instagram: Roberto Cavalli la bacchetta e interviene Fedez (FOTO)

“Sei scandalosa”, ha puntualizzato Cavalli, che non ha usato mezzi termini per criticare la Ferragni ed attaccarla pesantemente. A infastidire il noto stilista una foto in lingerie postata su Instagram dalla fashion blogger più seguita del mondo a amatissima sui social. Nell’immagine in questione, la miliardaria influencer si mostra con indosso un completino intimo (è di Intimissimi, brand di biancheria intima di cui lei è testimonial). Per diversi utenti si è trattato di una foto un po’ esagerata, viste le trasparenze eccessive: “Sei mamma, non te ne rendi conto?”, “Una madre non fa queste cose” ed altri attacchi simili si leggono a commento dello scatto.

Sfilza di post al vetriolo cui si è aggiunto quello di Roberto Cavalli: “Stai facendo pubblicità al tuo ombelico! Chi credi di essere! Sei solo una macchina da soldi! Non c’è spontaneità né amore in ciò che fai”, a quel punto sotto il commento è apparso quello di Fedez, marito della Ferragni, che ironicamente ha scritto: “Ditemi che è un fake, vi prego”. Non pago, Cavalli prosegue e sferra il suo secondo attacco: “Non hai allattato tuo figlio, hai temuto di sciuparti il seno!”. Rimproveri quelli fatti dallo stilista alla fashion blogger, che poco più avanti nei commenti ha scritto: “Sei molto più bella vestita!!!”. La Ferragni non ha risposto.