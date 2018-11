Chiara Ferragni seminuda davanti allo specchio: la foto sexy su Instagram

Chiara Ferragni seminuda e super sexy in biancheria intima. La fashion blogger, testimonial di Intimissimi, sfoggia su Instagram uno dei capi di lingerie del brand. Il fisico è asciutto, la moglie di fedez è decisamente in splendida forma. Lo scatto allo specchio è finito su Instagram e al momento ha superato i 635mila like! Merito il color carne del completino intimo e qualche pizzo sexy cucito nei punti giusti ed ecco il risultato: l’effetto ‘nudo’ è servito. Il reggiseno lascia intravedere anche troppo e, come le hanno fatto notare alcuni follower, un capezzolo non è del tutto coperto.

“Chi è pronto per l’evento Intimissimi di oggi pomeriggio alle 18 a Milano? io mi sto preparando… #adv”, scrive la famosa influencer nella didascalia che accompagna la foto. Come sempre lo scatto ha fatto incetta di like e complimenti. Chiara Ferragni è in bagno, allo specchio, e indossa solo reggiseno e slip. Fan in visibilio! La moglie del rapper milanese gira il mondo ed è anche mamma, una donna in carriera super impegnata e richiestissima, è decisamente il suo momento d’oro, questo. Fa di tutto per essere sempre presente nei momenti più importanti del figlio Leo, che ha festeggiato il suo “compimese”.

Bellissima in rosso, Chiara ha indossato l’abito in occasione del compleanno di Topolino a Disneyland Paris, evento di cui è stata madrina ufficiale. Il vestito scelto per l’evento principale era composto da una gonna voluminosissima, mentre durante la giornata la fashion blogger ha indossato una pelliccia rossa. Entrambi gli outfit erano firmati da Giambattista Valli.