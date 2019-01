Chiara Ferragni si sa, in fatto di stile non ne sbaglia una. La Blond Salad continua a stupire con i suoi outfit, puntualmente condivisi su Instagram, in particolare durante questa Milano Fashion Week Uomo 2019.

La regina delle fashion blogger possiede il talento e l’abilità di svecchiare i grandi classici, indossandoli con audacia, ironia e rendendoli incredibilmente attuali. E questo è esattamente ciò che ha fatto Chiara durante la sfilata Aniye By per la nuova collezione Autunno Inverno 2019-2020 in stile Texas Glam, dove ha sfoggiato un meraviglioso abitino animalier. Tocco di stile, la miriade di paillettes che definiscono un chiaro-scuro dall’effetto leopard pattern.

Ma non è finita qui. L’outfit si completa con collant velati, abbinati ad un sandalo aperto, che stravolge le “regole” che vorrebbero, invece, i piedi coperti da scarpe chiuse. In una sola volta, Chiara Ferragni ha consegnato al mondo del fashion, trend divenuti già “must have”: fantasia che strizza l’occhio alla savana, paillettes che riflettono la luce e sandali a listino total black, impreziositi da piume. Un look destinato a far scuola in questo 2019 appena iniziato.

«Felice della scelta di Chiara- ha commentato Alessandra Marchi, direttrice creativa di Aniye By– Mi è piaciuta la sua attitude rock ed eterea, che ha reso l’abito animalier protagonista di un evento in perfetto mood Aniye By: Let’s Get this Party started!»

Non è facile diventare “icone di stile”, ma non è difficile capire perché Chiara Ferragni lo sia. Gli outfit mai scontati, portati con naturalezza ed eleganza, accompagnati ad un trucco che non distoglie l’attenzione dagli abiti griffati, ma ne definisce il carattere, sono il punto di riferimento di artisti, creativi e migliaia di follower. Proprio per questo, non è difficile intuire, dopo la sfilata di Aniye By, quali saranno i dettami del fashion nella prossima stagione. Osare, in perfetto stile Blond Salad, è il mantra di questo autunno-inverno e forse ci accompagnerà fino alle calde giornate estive.

Leggi anche –> Chiara Ferragni non ha dubbi, la tendenza del momento è la borsa Dior