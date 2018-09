Chiara Ferragni gossip: la fashion blogger famosa in tutto il mondo è rifatta? In tanti se lo chiedono, sebbene la sua magrezza e l’assenza di curve nel suo corpo dicano il contrario. La moglie di Fedez talvolta viene invitata dai follower a rifarsi il seno: “Sei piatta”, le scrivono in tanti suoi social, ma lei – amante della bellezza naturale – sebbene porti a stento una prima misura osa e indossa abiti con scollature vertiginose infischiandosene delle critiche.

Talvolta la fashion blogger è stata accusata di essere ricorsa alla chirurgia estetica per ritoccare i lineamenti del viso. Si parla di qualche punturina agli zigomi per farli più pronunciati (nella foto qui sopra il viso è completamente diverso rispetto a oggi), così pure alle labbra. E il naso: nelle foto a confronto si noterebbe nel naso della Chiara di qualche anno fa, prima della notorietà, una lieve gobbetta oggi scomparsa. Ma sarà vero? L’imprenditrice digitale tra le più ricche al mondo, non si è mai schierata contro il ricorso alla chirurgia estetica, sebbene finora non sembri avere stravolto il suo aspetto. Se infatti qualche ritocchino c’è stato non è certo invasivo.

A confermarlo è Giacomo Urtis, chirurgo plastico dei vip che, interpellato nelle Instagram Stories sulla Ferragni ha detto che la moglie di Fedez non è rifatta. A commento di due foto a confronto del passato con una di oggi, la risposta del chirurgo plastico è stata molto esauriente: “Secondo me è molto naturale, ha solo sistemato sopracciglio, trucco e capelli. Il naso non lo vedo molto cambiato. Comunque mi sembra abbastanza naturale”. La stessa Ferragni si era espressa in merito un po’ di tempo fa, con queste parole: “Non l’ho mai provata. Ho utilizzato una volta il filler sotto agli occhi e ho fatto un sacco di trattamenti per la pelle dal momento che la mia cute non era buona durante la mia adolescenza. Ma non sono contraria alla chirurgia estetica. Ho solo molta paura che mi faccia sentire vecchia e falsa”.