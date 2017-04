Chiara Ferragni: nuovo tatuaggio d’amore per il suo Fedez (foto)

Chiara Ferragni e Fedez sono al momento separati da impegni di lavoro: lei in California per il Coachella 2017 lui con il suo Comunisti col Rolex tour. Se a soffrire maggiormente la distanza, per sua stessa ammissione, pare essere il rapper stavolta è stata la fashion blogger più famosa del mondo a fare un gesto eclatante.

Dopo il tatuaggio di coppia sulla mano di un raviolo stilizzato, che entrambi si sono fatti, è il turno di una nuova incisione eterna sulla pelle per Chiara. La ragazza si è fatta tatuare dietro l’orecchio un cuore con la scritta “Crazy for you“. Inutile sottolineare che il destinatario di questa tenera dichiarazione d’amore sia Fedez. Lui che soltanto un giorno fa le scriveva “Mi manchi” sui social.

A dimostrazione di quanto la coppia avesse dichiarato circa la sincerità del loro rapporto in un’intervista a Vanity Fair, ecco l’ennesimo tatuaggio d’amore. Del resto, sempre in quell’occasione, i due si erano anche detti possibilisti sull’ipotesi di avere un figlio insieme.