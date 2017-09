Chiara Ferragni: nuova capsule collection limited edition per Yamamay [Foto]

Yamamay ha rinnovato il feeling con TheBlondeSalad.com, piattaforma di cui Chiara Ferragni è direttore creativo. Da questa nuova collaborazione nasce un’esclusiva capsule collection di bustier: nella collezione sono presenti 6 capi unici, limited edition, che rappresentano l’incontro perfetto tra la sensualità contemporanea del marchio di underwear italiano e lo spirito trendy cosmopolita di The Blonde Salad.

I bustier saranno in vendita sia nei flagship store Yamamay sia su Shop.TheBlondeSalad.com. In particolare, nei negozi del brand italiano di underwear si potranno trovare – dal 9 novembre prossimo – i corpetti caratterizzati da asimmetrie, neri see-through e forme a clessidra. Sulla piattaforma ideata da Chiara Ferragni e Riccardo Pozzoli, invece, sarà possibile acquistare i bustier con la stella declinata tono su tono o in oro scintillante.

“L’incontro tra il mondo di The Blonde Salad e Yamamay è nato in maniera spontanea, condividendo la stessa voglia di realizzare prodotti distintivi e pensati per le nostre followers. Siamo felicissimi del risultato e siamo certi che il mercato ci darà ragione.” ha spiegato Riccardo Pozzoli, CEO di TheBlondeSalad.