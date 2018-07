Vanity Fair a un mese esatto dal matrimonio con il rapper Fedez il primo settembre prossimo a Noto, in Sicial. La famosa fashion blogger si mette a nudo prima del fatidico sì e ammette di essere sempre stata contro il matrimonio, poi …. “Fino a qualche anno fa dicevo sempre ‘figli si’, matrimonio no’. Ma in America ho conosciuto giovani coppie sposate. E ho visto il lato romantico, il matrimonio come messaggio d’amore completo”. Poi l’amore per Fedez, la nascita del piccolo Leone e il desiderio di formare una famiglia.

Chiara ha anticipato qualche novità sul matrimonio: “Da Instagram parlo con 13milioni di persone, senza filtri. È un potere pazzesco. Perché non usarlo? Io metto tutto quello che fa parte della mia vita, le cose che mi danno felicità e che penso possano ispirare gli altri. Non credo che non abbia riflettuto sull’opportunità di postare immagini di Leo. Ma io e Fede siamo cresciuti sui social, sarebbe stato strano e poco coerente non condividere la nostra vita da genitori”. Un evento super social, quindi, e nessun divieto agli invitati: “Anche il matrimonio sarà super social, vogliamo che gli ospiti si sentano liberi di postare ciò che vogliono. Per questo non ho accettato nessuna proposta di esclusiva”.

Una nuova vita l’aspetta, anche professionale. Un entusiasmante progetto bolle in pentola e la nota influencer ne dà qualche anticipazione: “Quest’anno, a settembre, comincio a girare un documentario su di me, la mia storia. È un modo per celebrare questo decennale di attività. Il sogno? Portare il film al festival di Venezia del 2019”. Certo che dall’apertura del blog The Blonde Salad nel 2009, Chiara ne ha fatto di strada!