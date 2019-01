Chiara Ferragni non ha dubbi: la borsa Dior è la tendenza del momento

Qualcuno ha detto che per conoscere davvero una donna, bisognerebbe dare uno sguardo alla sua borsa. È proprio in quest’ultima, che è molto più che un accessorio, che si nascondono i suoi segreti più reconditi, le sue manie, insomma tutto il suo universo. Non è facile sceglierne una, anche perché sembra proprio che borse e scarpe non siano mai abbastanza. Comprarne una nuova? Spendere i risparmi accumulati o il primo stipendio per acquistare una bag alla moda? Qual è la borsa che farà tendenza nel 2019? È davvero quest’ultima l’annosa domanda, a cui un’influencer d’eccezione ha dato una risposta. Chiara Ferragni non ha dubbi e consiglia la borsa Dior, parimenti Elle, che ha dedicato la cover proprio al modello a cartella indossato dalla nota influencer.

La copertina della rivista di moda Elle riprende, infatti, proprio la borsa firmata Dior, a cui Chiara Ferragni non rinuncia mai. Secondo la moglie di Fedez, che di tendenze se ne intende eccome, il modello Dior a cartella è il più casual che ci sia. L’imprenditrice l’ha sfoggiata in una story di Instagram insieme al numero di Elle che lo ha scelto per la cover. Si tratta appunto di una bag a cartella, che sta bene con qualsiasi cosa e che darà al vostro outfit un tocco in più. Casual, ma ricercato, questo sarà il risultato. Non passerete certo inosservato.

La borsa Dior è la vera It Bag del momento, il sogno a cinque stelle di ogni donna che vuole essere alla moda, ma si sa che certi «capricci» costano. Una spesa che vale la pena fare, considerando la borsa Dior si abbina davvero facilmente. Potete scegliere di indossarlo con felpa, joggins e sneakers XL come fa la stessa Chiara Ferragni oppure se proprio il mood street non fa per voi potute scegliere di abbinare la bag di Dior ad un blazer nero, camicia bianca ampia e un paio di pantaloni stretti, tipo leggins. Eh, già perché la borsa Dior sta bene di giorno, come di sera e soprattutto è versatile, basta soltanto saper cambiare qualcosa: volete essere più eleganti allora scegliete di indossare una giacca asimmetrica oppure un completo gessato, volete essere più sbarazzine optate allora per una camicia a quadri, quelle tipo western country per intenderci. In conclusione sarete perfette per ogni occasione!