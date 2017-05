Chiara Ferragni matrimonio con Fedez: le prime anticipazioni in un’intervista

C’è una grande curiosità circa il matrimonio in arrivo targato Fedez-Ferragni. Dopo la dichiarazione pubblica del rapper all’arena di Verona adesso è una corsa alle anticipazioni, in cima alle curiosità c’è la domanda che si stanno facendo tutte le follower della fashion blogger ovvero come si vestirà per celebrare al meglio il giorno più importante della sua vita?

La 30enne di Cremona lo ha svelato al magazine inglese Hello qualche anticipazione importante: “Mi immagino che il mio matrimonio capiterà in un giorno d’estate, con molti amici, la mia famiglia e i miei animali domestici. Mi piacerebbe che fosse all’aperto” E sul vestito ha le idee chiare: “Il mio vestito dovrebbe essere lungo fino ai piedi, però semplice, con dei ricami sul corsetto. Non voglio mettere niente di troppo eccentrico. Come colore prediligerò un pastello, è romantico e sensuale allo stesso tempo“.

“Con Federico stiamo molto bene insieme. Lui mi fa ridere molto, per questo mi piace passare il tempo assieme a lui” ha poi raccontato la Ferragni in merito alle cose che l’hanno portata ad innamorarsi di Fedez al punto da convolare a nozze. Al momento non si fanno ancora nomi di brand di abiti da sposa per Chiara, ma sicuramente presto inizieranno a circolare. Per ora è chiaro il modello che la bionda ha in mente.