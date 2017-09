Chiara Ferragni: l’abito “tradisce” la fashion blogger durante la Milano Fashion Week 2017

A Milano, come anticipato, è iniziata la Fashion Week 2017 ovvero la settimana dedicata alle collezioni donna per la primavera-estate 2018. Oltre alle sfilate dei grandi brand della moda, la Milano Fashion Week è ovviamente il momento ideale per incontrare i volti più noti dello spettacolo: tra questi anche Chiara Ferragni che – lasciate (o quasi) da parte le indiscrezioni sulla sua presunta gravidanza – si è trovata a dover affrontare un incidente sexy sul Red Carpet.

“Così è accaduto… Il mio primo vestito rotto sul Red Carpet proprio di fronte alle telecamere. Ma ne ho trovato un secondo spettacolare…” – così Chiara Ferragni – nota fashion blogger nonché futura moglie del rapper Fedez – scrive sul suo profilo Instagram, a descrizione di un video che immortala l’incidente avvenuto sul Red Carpet della Milano Fashion Week. In un luccicante ed elegantissimo abito rosso in Swarovski, Chiara Ferragni era intenta a farsi fotografare quando qualcosa è andato storto: l’unica spallina del vestito si è scucita, rischiando di lasciarla nuda davanti a tutti.

So this happened.. My first dress broke on the red carpet in front of the cameras 🔞 But I found a second amazing one 😍 More on my stories #MovieOfMyLife Un post condiviso da Chiara Ferragni (@chiaraferragni) in data: 20 Set 2017 alle ore 12:36 PDT

Chiara Ferragni non si è però persa d’animo: senza troppo imbarazzo e con l’ironia che da sempre la contraddistingue, ha subito indossato un nuovo abito ed è tornata a sfilare davanti ai reporter. Anche dopo l’incidente la fashion blogger era bellissima e luccicante: abbandonato il rosso, ha indossato un vestito color argento e tempestato anche in questo caso di Swarovski.