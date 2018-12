Chiara Ferragni: prima erano i piedi troppo grandi, ora le orecchie. Sarebbe questo, secondo gli odiatori del web, il secondo evidente difetto fisico della nota influencer. “Ma vogliamo parlare delle tue orecchie?”, le fa notare qualcuno dei suoi follower. Dopo aver ringraziato i suoi fan per il successo della sua prima masterclass, Chiara ha ricevuto dei commenti non certo carini. La Ferragni è finita ancora una volta al centro delle polemiche ma questa volta non per uno dei look sfoggiati ma per le sue orecchie, a detta di alcuni “troppo grandi” e sproporzionate rispetto al suo viso.

Dopo il grande successo della messa in vendita online dei biglietti di un corso intensivo di trucco con Manuele Mameli, suo troccatore dal quale non si separa mai, ecco che alcuni utenti hanno ‘vivisezionato’ la sua foto e si sono concentrati sulle sue orecchie. Lo scatto in questione era stato in realtà pubblicato dalla Ferragni per ringraziare i followers per il boom di richieste registrato, poi però l’attenzione degli haters si è indirizzata altrove … Tra i diversi commenti, alcuni in particolare saltano agli occhi: “Tutti a ridere e a scherzare, ma vogliamo parlare delle tue orecchie?”, “Tutte queen, star, ma nessuno si è accorto delle sue orecchie”, che fanno riferimento al fatto che sarebbero troppo grandi per il suo viso.

La moglie di Fedez è in casa, indossa dei pantaloni neri laccati e un top crop bianco a maniche lunghe. Così recita la didascalia: “Grazie a tutti per l’entusiasmo verso @beautybites: i biglietti stanno andando alla grande e da domani, seguendo i vostri consigli, implementeremo i metodi di pagamento. Grazie a tutti per sostenere questo nuovo progetto”. Alle critiche ha così replicato: “Povere, ma che cos’hanno le mie orecchie?”. Poca ironia nelle sua parole, la Ferragni forse ci è rimasta male per tanta cattiveria gratuita …