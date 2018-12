Chiara Ferragni Instagram: la influencer posta un selfie allo specchio, sullo sfondo c’è il marito … completamente nudo! A coprire il lato b di Fedez, infatti, c’è un emoticon. “Sono sempre pronta mentre lui è ancora nudo”, scrive lei ironicamente. Chiara Ferragni racchiude in queste poche righe il dilemma di molte coppie: perché non si è mai pronti contemporaneamente per uscire? E se di solito le ritardatarie sono le donne, nel caso in oggetto è il rapper a farsi aspettare.

Nella foto scattata in una camera d’albergo c’è infatti il particolare che non può passare inosservato: il cantante è ritratto di spalle dietro la moglie ed è completamente nudo! Del resto i Ferragnez hanno abituato i loro followers a mostrarsi anche nell’intimità, quindi lo scatto hot della fashion blogger non dovrebbe stupire, invece … Per non farsi censurare la foto da Instagram, la Ferragni ha pensato bene di collocare sceglie un emoticon alla frutta per coprire i glutei di Fedez. Una foto piccante dopo una sequela di foto e selfie con gli alberi di Natale, la coppia ha riscaldato l’atmosfera prenatalizia presentandosi ai followers in versione hot. Anche la Ferragni, infatti, nella foto indossa una mise con il reggiseno in bella vista.

La foto ha ovviamente fatto scalpore nonostante i due piccioncini non siano nuovi a simili performance. I Ferragnez stanno trascorrendo il Natale sulle Dolomiti, come documentano sui social i loro scatti in queste ore. C’è chi si interroga se questo scatto sia precedente o successivo un momento privato della coppia, sta di fatto che diversi utenti lo hanno giudicato eccessivo e fuori luogo. I neo sposi sembrano non sapere rinunciare alla condivisione social nemmeno quando si tratta dei momenti più intimi e privati della loro quotidianità. E i loro fedelissimi followers si aspettano da loro questa condivisione, quasi fosse un incontro tra amici cui non sanno rinunciare! Chiara e Fedez, dunque, li accontentano alla grande!

