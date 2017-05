Chiara Ferragni Instagram: da Verona alla sfilata Dior Cruise 2018 a Los Angeles

Poche ore dopo essersi ritrovata all’Arena di Verona con Fedez in ginocchio ai suoi piedi, finalmente ufficialmente fidanzata con il noto rapper, Chiara Ferragni su Instagram ha documentato la sua presenza alla sfilata Dior Cruise 2018 a Los Angeles. Volata con il futuro marito in America per vivere nella sua nuova e bellissima casa insieme al rapper, prima di spostarsi a Miami, la Ferragni non ha perso occasione per condividere sui social gli eventi esclusivi a cui viene abitualmente invitata.

Fra una foto, un video e una stories la famosissima fashion blogger ha mostrato in anteprima a tutti la location scelta da Maria Grazia Chiuri per la sua prima collezione Cruise per Dior. La stilista italiana ha trascinato tutti sulle montagne sopra Santa Monica, nella Riserva Naturale di Upper Las Virgenes Canyon Open Space, in mezzo alla natura selvaggia per lanciare un vero e proprio messaggio femminista.

Mentre Fedez, sul suo Instagram, ha ingannato il tempo prendendo in giro le persone presenti all’evento esclusivo, Chiara Ferragni pare non aver distolto gli occhi di dosso alle modelle. Nessuno dei due ha immortalato, invece, le altre Star presenti come la cantante Rihanna, Charlize Theron, Demi Moore e Miranda Kerr.