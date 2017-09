Chiara Ferragni: incinta o no di Fedez, la fashion blogger è pronta per l’inaugurazione del suo negozio a Milano

Chiara Ferragni è incinta di Fedez? Dopo l’apparizione alla Mostra del Cinema di Venezia con un pancino del tutto sospetto e dopo quanto rivelato dal settimanale Chi, sono in molti a chiedersi se davvero la fashion blogger aspetti un bambino dal celebre rapper italiano.

Chiara Ferragni e Fedez, però, sembrano voler mantenere il riserbo sull’argomento tanto che nessuno dei due ha voluto confermare o negare la notizia fatta trapelare da “Chi”. Mentre tutti i fan della coppia sono in attesa di news, però, la fashion blogger sembra essere impegnata per la preparazione dell’inaugurazione ufficiale del suo store milanese. Sebbene sia stato aperto lo scorso 23 luglio, infatti, sinora non è stata organizzata ancora nessuna festa per l’occasione: l’appuntamento – così come scrive su Instagram – è stato quindi fissato per il 23 settembre prossimo, collateralmente alla Milano Fashion Week.

So excited for @chiaraferragnicollection billboard for the grand opening of the Milan store on September 23rd 💘 #ChiaraFerragniCollection #ChiaraFerragniShoes Un post condiviso da Chiara Ferragni (@chiaraferragni) in data: 6 Set 2017 alle ore 11:58 PDT

Ma Chiara Ferragni è davvero incinta? Impossibile saperlo, nonostante i fan stiano cercando di carpire qualsiasi dettaglio per confermare o smentire la notizia. Molti, infatti, hanno notato un Instagram Stories in cui la fashion blogger mangiava pesce: se numerosi follower hanno quindi ipotizzato che una donna incinta non possa mangiare pesce crudo, altri hanno specificato che con i dovuti accorgimenti non esiste alcun tipo di problema. A questo punto, quindi, si dovrà solamente attendere un eventuale conferma dai due: se davvero Chiara Ferragni dovesse essere incinta, infatti, non potrà nasconderlo ancora per molto.