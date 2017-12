Chiara Ferragni incinta: ecco il perché delle ecografie “social”

La notizia è oramai ufficiale da tempo: Chiara Ferragni e Fedez avranno presto un bambino che chiameranno Leone. Dopo svariate indiscrezioni, sono stati la stessa fashion blogger insieme al rapper a spazzare via ogni dubbio condividendo con i fan la notizia. A mesi di distanza, però, qualcuno ha puntato il dito contro i futuri genitori a causa delle “ecografie social” postate sui profili Instagram…

Nonostante i fan sembrino essere particolarmente felici per la gravidanza di Chiara Ferragni, sotto ai post su Instagram non mancano le polemiche. Sembra infatti che non tutti apprezzino le ecografie “social” della fashion blogger. E’ proprio a questi che, a descrizione di un video, Chiara Ferragni spiega il perché della decisione di rendere pubblici determinati momenti della propria vita, di quella di Fedez e di quella del bambino – Leone – che nascerà da qui a qualche mese.

“Questo è uno spezzone della nostra ultima ecografia di 2 settimane fa e volevo condividere con tutti voi la crescita del nostro piccolo Leone, dal momento in cui l’abbiamo fatto (sta aprendo la bocca, riuscite a vederlo?) Ma poi per un secondo pensato: “È troppo da condividere? La gente lo vedrà in questo modo? “. Molti di voi potrebbero pensarlo, ma ragazzi, questa è l’esperienza MIGLIORE e magica che abbia mai vissuto e che cos’è Instagram se non una piattaforma per condividere la felicità, ispirare ed essere ispirati? È così che ho sempre pensato ai social network e forse anche al motivo per cui così tanti di voi si divertono a seguire il mio viaggio. È pura e onesta, e pubblico tutto ciò che mi fa sentire bene e felice, cercando di farvi sorridere e farvi capire che questa vita, con i suoi alti e bassi, è il regalo più importante che potremmo mai ricevere. Salutate il nostro piccolo leoncino”