Chiara Ferragni incinta di Fedez? Secondo il settimanale Oggi sarà un maschio e si chiamerà Leone

Dopo molte settimane di rumors e indiscrezioni, sembra oramai certo che Chiara Ferragni aspetti il suo primo bimbo da Fedez. A rivelarlo in anteprima è il settimanale Oggi: il giornale, però, sembra essere anche sicuro del fatto che sarà un maschietto ma anche che i genitori abbiano già scelto il nome.

La prima avvisaglia di una cicogna in arrivo in casa Ferragni-Fedez arrivò dal Festival del Cinema di Venezia quando la fashion blogger – bellissima in un abito rosa confetto – sfilò con un pancino così sospetto da non passare inosservato. A mesi di distanza e di ipotesi, è Oggi a soddisfare ogni dubbio: il settimanale – in edicola da giovedì 26 ottobre – ha anticipato sul suo sito internet la notizia che ha fatto esultare tutti i fan della coppia più chiacchierata del web.

Stando a quanto anticipato da Oggi.it, Chiara Ferragni e Fedez – prossimi al matrimonio – aspetterebbero il loro primo bambino. La fonte da cui viene la conferma del gossip sarebbe un amico molto vicino alla coppia che, tra le altre cose, avrebbe rivelato anche il sesso e il nome del bebè: in casa Fedez – Ferragni arriverà quindi probabilmente un maschietto e si chiamerà Leone. Nessuna conferma, almeno per ora, né da parte del rapper né dalla fashion blogger: ciò che è certo è che oramai, se confermata la notizia, i due non potranno tenere ancora per troppo tempo i fan sulle spine.