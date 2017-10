Chiara Ferragni incinta di Fedez, l’annuncio è ufficiale: in arrivo “Baby Raviolo”

Dopo molte indiscrezioni, la notizia è finalmente ufficiale. Chiara Ferragni è incinta di Fedez: ad annunciarlo ufficialmente è stata la coppia stessa su Instagram, uno dei canali social preferiti dai due vip per comunicare con i propri follower.

“Hey ragazzi… Saremo presto genitori! Sono incita di cinque mesi e ora non vediamo l’ora di conoscere Baby Raviolo. La vita è bella” – scrive Chiara Ferragni sul proprio account Instagram. La notizia della nascita del primo figlio della coppia Ferragni-Fedez arriva però anche dal rapper: il giovane – utilizzando il medesimo canale social – scrive infatti “Siamo felici di condividere con voi la più grande gioia della nostra vita, presto saremo in 3! Avremmo voluto aspettare ancora un po’ a dirvelo, sia per prudenza sia per scaramanzia ma visto che ci hanno anticipato ci sembrava inutile attendere ulteriormente. 5 mesi fa proprio qui a New York è iniziato tutto. Io e la mamma ti aspettiamo”.

Per chi non ricordasse, i primi rumors su una possibile gravidanza della fashion blogger arrivano a Venezia: durante il Festival del Cinema, infatti, la Ferragni sfilò con un elegantissimo abito rosa fasciante che lasciava intravedere un pancino del tutto sospetto. Nel corso dei mesi a venire sono stati molti i giornali – ultimo il settimanale Oggi – a far trapelare notizie e conferme a riguardo. Ora, comunque, non ci sono più dubbi: Chiara Ferragni e Fedez diventeranno presto mamma e papà.