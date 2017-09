Chiara Ferragni incinta? Dal red carpet di Venezia parte il “toto-pancino”

Chiara Ferragni è incinta? E’ questa la domanda che riecheggia su tutti i tabloid nelle ultime ore, dopo l’apparizione della fashion blogger a Venezia 74. Durante la Mostra del Cinema di Venezia, infatti, Chiara Ferragni ha sfilato sul red carpet del Lido sfoggiando un romantico abito rosa firmato da Philosophy di Lorenzo Serafini ma soprattutto un pancino a dir poco sospetto. Che Fedez stia per diventare papà?

Chiara Ferragni – anche nel giorno in cui Amal e George Clooney sfilavano al Lido – è riuscita a far parlare di sé. I primi commenti sono infatti arrivati quando la fashion blogger è apparsa sul red carpet per l’anteprima di Suburbicon: l’abito rosa chiaro – caratterizzato da un lungo strascico sulla parte posteriore ma estremamente fasciante sul ventre – sembrava infatti far intravedere un pancino del tutto sospetto. Chiara Ferragni è incinta? La domanda è ovviamente apparsa su tutte le testate e i siti web di costume senza trovare, almeno per ora, una risposta certa.

#TheBlondeSaladGoesToVenezia A post shared by Chiara Ferragni (@chiaraferragni) on Sep 3, 2017 at 5:44am PDT

Ciò che è certo, invece, è l’amore della fashion blogger per Fedez. Il romanticissimo abito rosa di Venezia 74 ha fatto subito pensare alla proposta di matrimonio fatta dal rapper alla fashion blogger a Verona solo pochi mesi fa. Se Chiara Ferragni fosse incinta, quindi, non potrebbe che rappresentare il coronamento di un grande amore.

In copertina: foto da Instagram/Chiara Ferragni