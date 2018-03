Chiara Ferragni ha partorito: su Instagram le prime foto del piccolo Leone

Chiara Ferragni ha partorito ieri a Los Angeles. Ad annunciarlo, dopo ore di silenzio sui social della fashion blogger e del compagno Fedez, è stato in esclusiva il sito Vanity Fair. Nelle ore a seguire, ovviamente, i social delle due celebrities hanno iniziato a pullulare di fan pronti a congratularsi con i neo-genitori ma anche di commenti di celebri brand di moda.

“Queste sono le migliori lacrime che ho mai pianto. Questo è il momento in cui ho visto Leo che veniva alla vita: non avevo mai provato prima una tale emozione. È stato un lungo travaglio ed ero esausta e vivere questa esperienza con il mio amore accanto è stata la migliore motivazione. Mi sentivo come fosse la scena di un film o un sogno. Sono scoppiata a piangere quando ho visto questa foto perché significa il mondo. Ti amiamo già così tanto piccolo Leoncino” – scrive Chiara Ferragni su Instagram, presentando il suo piccolo Leone ai suoi oltre 12 milioni di follower.

Leoncino of the day 🦁 Un post condiviso da Chiara Ferragni (@chiaraferragni) in data: Mar 22, 2018 at 3:49 PDT

Fedez, invece, racconta la nascita del piccolo Leone, suo primogenito, scrivendo “Per la festa del papà è nato un piccolo Leone”.