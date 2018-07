Chiara Ferragni guadagni, ecco quanto ricava da un singolo post su Instagram: cifre da capogiro

Chiara Ferragni è senza dubbio la regina italiana dei social. La futura moglie di Fedez è entrata di diritto all’interno della Top 10 delle Influencer più stimate e al tempo stesso pagate in base al proprio numero di follower. La Ferragni si trova al sesto posto secondo la classifica che è stata stimata in questi giorni da Blogmeter che ha provato a fare i conti in tasca alla Ferragni ma anche agli altri fashion blogger internazionali. Stando alle indiscrezioni riportate da Blogmeter la bellissima Chiara Ferragni con il suo sesto posto nella classifica dei Top 10 Influencer potrebbe contare su un cachet di tutto rispetto per i suoi singoli post che vediamo pubblicati tutti i giorni su Instagram. A quanto ammonta? Preparatevi, perché questa cifra vi farà sobbalzare dalla sedia.

Ogni singola foto per pubblicizzare un prodotto varrebbe circa 12 mila dollari, il che vuol dire che ogni dieci post apparsi sul profilo Instagram della Ferragni assicurerebbero alla fashion blogger un compenso di ben 120 mila euro. A causa della crisi, probabilmente, anche per questo motivo in molti, soprattutto negli ultimi anni dopo il boom di Chiara Ferragni, si sono avvicinati a questo tipo di mestiere che frutterebbe non pochi soldini. Un esempio palese sono i protagonisti di Uomini e donne. Un esempio lampante è quello di Giulia De Lellis che ad oggi con i suoi 3 milioni di seguaci su Instagram è diventata tra le influencer più quotate nel nostro Paese, anche se per raggiungere i 13.5 milioni della Ferragni dovrà lavorare ancora moltoAl primo posto di questa classifica dei 10 Top Influencer di tutto il mondo, invece, troviamo Huda Kattan che guadagnerebbe ben 18 mila dollari per ogni post che sponsorizza sul suo profilo ufficiale.

Proprio uno dei tour virtuali all’interno dell’appartamento del rapper e della fashion icon ha fatto sollevare un polverone ben spiegato sulle pagine del settimanale Oggi. Secondo il noto rotocalco, infatti, l’attico sarebbe stato regalato a Fedez e Ferragni in cambio di pubblicità su Instagram: e parliamo di milioni e milioni di followers, visualizzazioni, like e commenti. Stando a quanto scoperto da Oggi, in una stories di Instagram i due neo sposi si sono lasciati scappare una frase piuttosto esplicita sull’appartamento in cui vivono da quando sono tornati da Los Angeles dopo la nascita del loro primogenito: “Si sente una frase di dubbia interpretazione”. Quale? “Arrivati al punto in cui mostrano la camera della tata di Leo, sia Fedez sia Chiara si lasciano sfuggire: ‘Cambieremo il letto, questo è un po’ triste’”.