Chiara Ferragni e Fedez matrimonio: una festa che durerà tre giorni!

Chiara Ferragni e Fedez matrimonio: il 1° settembre prossimo la fashion blogger e il rapper conoleranno a nozze a Noto, in Sicilia. L’attesissimo matrimonio dell’ann promette sfarzo e festeggiameni che dureranno ben tre giorni! Manca dunque davvero poco al “royal wedding all’italiana” e Gabriele Parpiglia, ospite del Chi Summer Tour a Palermo, proprio in queste ore ha rilasciato delle indiscrezioni in merito alle nozze, finora quasi del tutto top secret. Ebbene,il giornalista, braccio destro di Alfonso Signorini, ha rivelato che i festeggiamenti dureranno tre giorni.

“La coppia si scambierà il sì a Noto, capitale del barocco siciliano. Il primo settembre ci sarà la cerimonia, mentre i festeggiamenti si protrarranno fino a giorno 3 settembre”, dice il gossip di oggi, e Parpiglia la dà come notizia certa: “Ho sentito negli ultimi giorni Fedez e mi ha riferito che il matrimonio non durerà solo un giorno ma tre”, queste le parole dell’esperto di gossip Parpiglia. I festeggiamenti si svolgeranno, sempre secondo le ultime indiscrezioni, in una masseria della zona. Secondo La Stampa, la scelta potrebbe cadere su Dimora delle Balze. Si attende tuttavia conferma, chissà …

“Il duomo non credo interessi tanto a Chiara Ferragni e Fedez”, e sembra che la cerimonia sarà solo civile, celebrata a palazzo Ducezio, sede del comune di Noto. A detta della sposa, sarà “un giorno assolato, con molti amici, la mia famiglia e i miei animali domestici”. Ovviamente anche la lista degli invitati è blindata, e fino ad oggi nemmeno un nome è trapelato. Immaginiamo moltissimi volti noti della musica e dello spettacolo, essendo i futuri sposi delle vere e proprie celebrità amatissime e cliccatissime sui social. La location delle nozze la coppia l’ha confermata nel video d’invito condiviso online qualche settimana fa. La Sicilia perché, benché nata e cresciuta a Cremona, la mamma di lei, la scrittrice Marina Di Guardo, è originaria di Catania. La Ferragni la scorsa estate è stata in vacnza a Taormina e si è innamorata della costa sud-orientale dell’isola.