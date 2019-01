Chiara Ferragni e Fedez luna di miele alle Maldive: cena sott’acqua in resort extra lusso, prezzi da capogiro (FOTO)

Chiara Ferragni e Fedez, luna di miele extra lusso alle Maldive. La coppia da pochi giorni giunta in un’isola dell’Oceano Indiano si gode dei momenti di relax tra bagni in piscina e in spiagge paradisiache. Un viaggio di nozze seza il piccolo Leone, la coppia se la spassa in un resort elegantissimo, le foto da quei luoghi sono vere e proprie cartoline.

E’ di queste ore una cena che i neo sposi hanno consumato in un ristorante alternativo, costruito sott’acqua alle Maldive dove una cena costa circa 300 euro a persona. Tanto vale mangiare all’Ithaa Undersea, ma loro possono permettersi questo ed altro! Lo abbiamo visto nelle Instagram Stories della fashion blogger, che ha condiviso le immagini del suggestivo locale. I Ferragnez hanno scelto l’Ithaa Undersea Restaurant alle Maldive per trascorrere una serata romantica: dalle immagini si scorge il mare oltre i vetri che fanno da ‘cupola’ protettiva ai tavoli. C’è anche qualche sub che al di là del vetro gli augura una felice luna di miele.