Chiara Ferragni Fedez: la fashion blogger torna a Milano, ecco perché

Chiara Ferragni ha annunciato poche ore fa attraverso il suo profilo Instagram, seguito da ben 8,2 milioni di followers, che sta tornando in Italia, nello specifico a Milano. The Blonde Salad, il nome del suo celebre blog, torna in madre patria per alcuni #italiandays: quale sarà il motivo? Dopo l’incontro bollente a New York vorrà rivedere il fidanzato, il noto rapper Fedez? La coppia è ormai seguitissima sui social e in tanti attendono di sapere come proseguirà questa love story, da una parte all’altra dell’oceano.

Chiara Ferragni incontrerà Fedez una volta giunta a Milano come ha annunciato? Molto probabile, ma non è questo il motivo principale per cui la nota fashion blogger sta tornando in Italia. Mercoledì prossimo, il 22 febbraio, inizia infatti la Milano Fashion Week 2017 e, dopo l’appuntamento newyorkese, la Ferragni non può certo mancare alla settimana della moda di Milano. E’ proprio in questa sede infatti che sabato 25 febbraio si terrà la presentazione della nuova collezione di scarpe del marchio ideato dalla fashion blogger.

E gli appuntamenti glamour per Chiara Ferragni durante la Milano Fashion Week 2017 non finiscono qui. Se certamente la fashion blogger sarà stata invitata a presenziare a moltissime sfilate, sarà lei stessa, in collaborazione con I-D a organizzare giovedì 23 febbraio un party alla New Wave Milano, rigorosamente su invito. Certamente Fedez non potrà mancare di accompagnare la fidanzata a questo importante evento.