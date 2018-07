Incredibile scoop sulla casa dei sogni appena inaugurata dalla coppia più social del mondo. Parliamo dell’attico di Milano, sito in CityLife, dove vivono Fedez, Chiara Ferragni e il piccolo – stressato ma pur sempre sorridente – Leone, primogenito della coppia che il prossimo 1 settembre convolerà a nozze in Sicilia. Proprio uno dei tour virtuali all’interno dell’appartamento del rapper e della fashion icon ha fatto sollevare un polverone ben spiegato sulle pagine del settimanale Oggi. Secondo il noto rotocalco, infatti, l’attico sarebbe stato regalato a Fedez e Ferragni in cambio di pubblicità su Instagram: e parliamo di milioni e milioni di followers, visualizzazioni, like e commenti. Stando a quanto scoperto da Oggi, in una stories di Instagram i due neo sposi si sono lasciati scappare una frase piuttosto esplicita sull’appartamento in cui vivono da quando sono tornati da Los Angeles dopo la nascita del loro primogenito: “Si sente una frase di dubbia interpretazione”. Quale? “Arrivati al punto in cui mostrano la camera della tata di Leo, sia Fedez sia Chiara si lasciano sfuggire: ‘Cambieremo il letto, questo è un po’ triste’”.

Prossimi sposi, qualche assaggio sulla nuova casa milanese l’avevano dato ai fan durante i lavori di ristrutturazione e da quel poco che si intravedeva sembrava già un nido bellissimo. Ora che il trasloco e i lavori sono finiti, ecco l’appartamento in tutto il suo splendore. Dopo la prima foto ufficiale nella nuova casa (Fedez ha condiviso sul suo profilo lo stesso scatto scrivendo semplicemente “Back home”), quella in cui non vedevano l’ora di andare a vivere, nelle Storie di Instagram Chiara mostra i dettagli del superattico di City Life. (Continua dopo la foto)

Da buona reginetta dei social network, Chiara ha detto ai suoi fan di essere “Così eccitata di andare a casa, e di stare con il mio bambino e la mia famiglia. Finalmente staremo tutti insieme”, mentre si dirige nell’appartamento nuovo di zecca. E poi condivide coi fan i primi momenti della loro vita in tre, come le foto di Fedez che culla il piccolo Leone nel loro grande salotto e mentre lo tiene in braccio sul divano grigio (che conta almeno dieci posti ed è posizionato davanti a un megaschermo incassato nella parete, secondo quanto riportato da Vanity Fair). (Continua dopo le foto)

Anche Fedez cerca di svolgere il ruolo di Cicerone per il nuovo attico di City Life: il rapper svela su Instagram parte degli arredi, il terrazzo con piscina, i fenicotteri gialli e rosa, una poltrona a forma di teschio e la sua collezione di ‘sculture e giochini’ davanti alla sua libreria posizionata lungo il corridoio del secondo piano e la stanza-guardaroba di Chiara, quella dove tiene la sua collezione di scarpe e borse che si trova sempre al secondo piano. Promossa la nuova casa dei Ferragnez?