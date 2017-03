Chiara Ferragni Fedez: appuntamento romantico a Parigi

Dopo la sorpresa d’amore a New York e il ricongiungimento alla Milano Fashion Week, la nota fashion blogger Chiara Ferragni e il fidanzato Fedez si ritrovano a Parigi per un appuntamento romantico. A renderlo noto ai fan che li seguono sui social network sono loro stessi: entrambi infatti sui loro profili Instagram hanno postato una foto che li ritrae insieme al tavolo di un ristorante. “Reunited in Paris” commenta la Ferragni mentre il rapper scrive nel suo post “Italians in Paris” mentre nella foto è intento a baciare sulla guancia la fidanzata.

Reunited in Paris #TheBlondeSaladGoesToParis Un post condiviso da Chiara Ferragni (@chiaraferragni) in data: 4 Mar 2017 alle ore 05:18 PST

Impossibile negare che da quando si sono messi insieme Chiara Ferragni e Fedez sono una delle coppie più seguite del web, al passo con personaggi del calibro di Gigi Hadid e Zayn Malik. A rendere ancora il tutto più romantico agli occhi dei fan di questi due personaggi la lontananza. La Ferragni infatti è solitamente stabile negli Stati Uniti mentre Fedez a Milano, anche se non manca di viaggiare oltre oceano per lavoro e quindi anche per vedere la fidanzata. In questi giorni è stata invece la Parigi Fashion Week a dare loro una nuova occasione per incontrarsi. Dove il prossimo appuntamento? Aspettiamo di scoprirlo sui social.

Foto in copertina: @fedez / Instagram