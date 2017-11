Chiara Ferragni, ecografia in diretta con Fedez: le prime immagini di “Baby Raviolo”

Chiara Ferragni e la sua gravidanza sono sempre più social. Pochi minuti fa, infatti, ha postato su Instagram un video in cui ha immortalato il momento di una delle sue ecografie. Cosa c’è di particolare? L’ecografia è diventata social grazie alla diretta con Fedez su Facetime.

L’arrivo di un bambino non è mai stato così social. Chiara Ferragni e Fedez – che hanno da poco annunciato ufficialmente l’arrivo del loro primo figlio – in questi ultimi giorni non hanno evitato di mostrare ai fan la loro contentezza per l’arrivo di “Baby Raviolo”. Ma non solo: sembra che le due celebrities vogliano introdurre il piccolo nel mondo dello showbiz già prima della sua nascita.

This is what happens when I do an ultrasound in Los Angeles and @fedez is on facetime the whole time.. Our baby boy is growing 😊 Un post condiviso da Chiara Ferragni (@chiaraferragni) in data: 3 Nov 2017 alle ore 10:36 PDT

Pochi minuti fa, infatti, Chiara Ferragni ha postato su Instagram il video di una delle sue prime ecografie. La fashion blogger, causa lontananza, ha utilizzato Facetime per rendere partecipe del momento anche Fedez che in quel momento non si trovava a Los Angeles. E come non immortalare questo momento? Sul celebre social network appare quindi Fedez sul display dello smartphone, Chiara Ferragni sul lettino dell’esame e “Baby Raviolo” che – ancora nella pancia – è già diventata una vera star.