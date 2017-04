Chiara Ferragni e la “carrambata” per Fedez all’aeroporto di Los Angeles

Carrambata in pieno stile per Fedez che ha raggiunto la sua Chiara Ferragni a Los Angeles, dove lei ha acquistato casa ufficialmente e si è dedicata – negli ultimi giorni – al Coachella 2017. La fashion blogger ha recentemente confermato il suo amore per il rapper con un tatuaggio davvero speciale e con questo video ribadisce la solidità del loro rapporto.

Molte voci si erano infatti susseguite recentemente circa una possibile crisi fra i due: le cose, invece, paiono andare a gonfie vele. Su Instagram la Ferragni ha pubblicato il video della sorpresa fatta a Fedez all’arrivo all’aeroporto internazionale di Los Angeles.

A riprendere l’abbraccio è stata un’amica del rapper: il filmato ha ottenuto più di 2 milioni di visualizzazioni e una pioggia di commenti; i fan della coppia più mediatica d’Italia sono davvero tantissimi e fanno il tifo per loro, sperando in un eventuale figlio o matrimonio.