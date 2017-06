Chiara Ferragni e Fedez: prove di matrimonio a Cannes e addio a Citylife (foto)

Chiara Ferragni e Fedez sono attivi come non mai sui social e condividono i progressi della loro relazione, che si avvia a passi spediti verso le nozze.

A proposito di ciò la coppia si è mostrata unita come non mai in occasione delle nozze di amici nella splendida cornice di Cannes, l’occasione è stata ghiotta per prendere appunti in quanto i prossimi saranno proprio loro. Chiara ha scelto uno splendido abito lungo color pastello che virava sui toni del verde, mentre il rapper ha optato per un classico completo scuro.

E dopo la parentesi in Costa Azzurra subito pronti per rientrare a Milano e fare i conti con un altro cambiamento imminente. Fedez ha infatti svelato sui social che la sua dolce metà ultimamente consulti di continuo siti immobiliari: addio quindi al super attico nel quartiere milanese più ambito e modaiolo – Citylife – a favore di un’opzione più chic e ritirata? Pare proprio di sì.

La coppia starebbe cercando una casa nuova dove andare a vivere dopo le nozze. E per soddisfare i gusti di Chiara Ferragni siamo certi ci vorrà davvero tanto impegno.