Chiara Ferragni e Fedez parlano del loro amore: figli, matrimonio (senza preti) e quelle accuse di “convenienza”

Dopo il raviolo che ha suggellato il loro amore per Fedez e Chiara Ferragni è arrivato il momento di parlare di questa relazione. A Vanity Fair la coppia ha risposto a una serie di domande che attanagliano i loro tantissimi estimatori. Circa l’accusa che molti rivolgono loro di vivere un rapporto di convenienza la Ferragni risponde: “Saremmo dei pazzi. Come si fa a pensare che, per una messinscena, due passino un mese insieme a Los Angeles, a Natale?” Fedez le fa eco: “Ma è inevitabile che succeda quando due mondi come i nostri si uniscono, anche perché, siamo onesti: c’è gente che queste cose le costruisce davvero a tavolino. Sinceramente, però, non mi interessa dare spiegazioni. Se pensi che sia una storia finta, bella lì: la relazione è nostra”.

Circa la condivisione social di tutto ciò che li circonda il rapper risponde: “Non siamo cafoni alla Gianluca Vacchi, non ostentiamo il lusso nei nostri video. Semplicemente facciamo vedere quello che siamo, senza nasconderlo né enfatizzarlo. Trovo anacronistico questo retaggio culturale italiano per cui quello che guadagni non lo devi far vedere. Quello che non sopporto è il clientelismo che domina nel nostro Paese, i raccomandati, i figli di. Per questo ho a lungo detestato Facchinetti, anche se oggi abbiamo un rapporto cordiale. Sono di estrazione umile, mi muove il riscatto sociale… Il mio sogno era dimostrare che, per un ragazzino povero, il calcio non è l’unica chance di riscatto. Oggi guadagno come un giocatore di Serie A“.

Che cosa ha fatto innamorare di Chiara il bad boy del rap? “Oltre che bellissima, è sincera: dice quello che pensa. E poi mi rassicura il fatto che sia famosa di suo. Mi è capitato, in passato, di dubitare della sincerità di una donna. Il retropensiero che una possa stare con te per interesse c’è sempre. Circa l’ipotesi di fare sul serio i due stupiscono: “Non aspetterei troppo. Sposarsi, avere un bambino sono decisioni che andrebbero affrontate con l’entusiasmo iniziale”, anche Fedez la vede così: “Non credo molto nel rito ma, se lei ci tenesse, lo farei. Chiara, vuoi fare senza preti?”.