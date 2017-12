Chiara Ferragni e Fedez, matrimonio in Sicilia: ecco data e location delle nozze più attese dell’anno

La notizia del matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez è oramai nota da molto tempo ma, almeno sino ad oggi, ancora non si conosceva né la data né la location delle loro nozze. Nelle ultime ore, però, sono molti i rumors dietro le nozze più attese del 2018. Sembra infatti che il rapper e la showgirl abbiano deciso la location per le loro nozze che si terranno dopo la nascita del loro primogenito che, ricordiamo, si chiamerà Leone.

La coppia Chiara Ferragni e Fedez sembra più affiatata che mai: dopo l’annuncio social a conferma della gravidanza della showgirl, ora è arrivato il momento di pensare alle nozze. Dopo la nascita del primogenito Leone – che avverrà negli Stati Uniti – i due giovani sembra torneranno in Italia per organizzare il matrimonio che avverrà durante l’estate 2018. E la location? Stando alle indiscrezioni dell’ultima ora, sembra che Chiara Ferragni e Fedez abbiano scelto la bellissima Sicilia: in particolare, i due avrebbero scelto il Palazzo Ducezio nella barocca città di Noto.

Intanto, Fedez si è sbilanciato in una lunga intervista al Corriere della Sera raccontando della sua storia d’amore con Chiara Ferragni e dicendo: “Vorrei essere poetico, ma è questione di alchimia. Lo capisci e basta, viene da sé. Ho avuto relazioni molto più lunghe, che sono valse la metà di quella con Chiara. È un rapporto di simbiosi in cui ci siamo proprio trovati, siamo molto simili e diversissimi… però quando ti trovi… Ora lei è partita per Parigi e io non dormirò: non riesco più a dormire da solo. È una cosa che mi spaventa un sacco”.

Foto: Chiara Ferragni/Instagram