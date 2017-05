Chiara Ferragni compie 30 anni: ecco com’era da ragazzina prima di diventare un’icona (foto)

Ora la vediamo bellissima, curata, sofisticata, con un look perfetto ma com’era Chiara Ferragni prima di diventare l’iconica fashion blogger più influente del mondo? In occasione dei suoi 30 anni facciamo tuffo nel passato e troviamo delle foto di una Chiara agli inizi non certo come la conosciamo ora.

Se internet è uno strumento potentissimo che ti permette di costruire un impero, d’altro canto ti serve anche il conto lasciando in giro foto non proprio gloriose dei tuoi inizi. Diciamo che in questi scatti Chiara, seppure graziosa, non ha certo il fascino e il potere estetico che vanta ora. Qualcosa da ridire ci sarebbe anche sulle sue scelte di look.

Diciamo che la ragazza si è parecchio raffinata nel tempo. Del resto con il patrimonio del quale dispone oggi ha la possibilità di far curare la propria immagine a grandissimi professionisti che hanno fatto davvero un ottimo lavoro.